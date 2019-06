Gambio Gruppe erhält Wachstumsfinanzierung und investiert in SaaS Angebot DGAP-News: Gambio Services AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Markteinführung Gambio Gruppe erhält Wachstumsfinanzierung und investiert in SaaS Angebot (News mit Zusatzmaterial) 04.06.2019 / 09:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Gambio Gruppe erhält siebenstellige Wachstumsfinanzierung * Gambio veröffentlicht SaaS Version der beliebten E-Commerce-Komplettlösung * Investition wird in die Weiterentwicklung der SaaS-Lösung sowie in deren Vermarktung fliessen * Fokus 2019: Fortsetzung des Umsatzwachstums sowie Erschliessung von neuen Kundengruppen Zug, 04.06.2019, Die Gambio Gruppe ( https://www.gambio.de), ein führender Anbieter für eCommerce-Lösungen, erhält eine siebenstellige Wachstumsfinanzierung zur Vermarktung ihrer seit kurzem verfügbaren SaaS Version der beliebten E-Commerce-Komplettlösung. Mit der Einführung von Gambio Cloud bietet Gambio seinen Kunden jetzt auch eine auf den deutschen Markt angepasste und rechtssichere SaaS-Lösung an, die einen einfachen Einstieg in den Onlinehandel ermöglicht. Die Wachstumsfinanzierung wird in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lösung sowie deren Vermarktung fliessen. Gambio baut relevante Partnerschaften für eine Optimierung der E-Commerce Komplettlösung auf sowie das Serviceangebot für Kunden aus. Über 25.000 Onlinehändler weltweit nutzen bereits die E-Commerce-Komplettlösung von Gambio. "Mit der Gambio Cloud Lösung erweitern wir unser Produktportfolio und können mit der Flexibilität einer SaaS Lösung neue Kundengruppen erschließen. In 2019 konzentrieren wir uns vor allem auf die Verbreiterung unserer Kundenbasis", gibt Daniel Schnadt, einer der Gründer von Gambio, als Ausblick. Über Gambio: Mit über 25.000 aktiven Shops zählt die Gambio Gruppe, www.gambio.de, mit Sitz in Zug in der Schweiz seit 2004 zu den führenden Anbietern für Shoplösungen im deutschsprachigen Raum. Die Gambio-Shoplösung richtet sich sowohl an E-Commerce-Startups als auch an etablierte Händler mit komplexen Anforderungen. Auch für Agenturen und Dienstleister, die Onlineshops im Kundenauftrag erstellen, dient Gambio als Basis zur Umsetzung individueller Projekte. Die modular aufgebaute Komplettlösung zeichnet sich durch einen breiten Funktionsumfang, die konsequente Optimierung für Suchmaschinen sowie die optimale Darstellung auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets aus. Gleichzeitig bleibt die Shopsoftware einfach bedien- und anpassbar. So ist es Endanwendern mit der Gambio-Software auch ohne Programmierkenntnisse möglich, einen professionellen Onlineshop zu erstellen und zu gestalten. Mittels einer Vielzahl integrierter Schnittstellen lässt sich das Shopsystem an alle wichtigen Zahlungssysteme, Versanddienstleister und gängige Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systeme anbinden. Dank des Multichannel-Ansatzes können sämtliche großen Marktplätze ebenfalls direkt aus der Shopsoftware heraus bedient werden. Kontakt: Denis Scheller COO Gambio Services AG pr@gambio.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/gambioservice/818595.html Bildunterschrift: Gambio Shop Oberfläche 04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 818595 04.06.2019 AXC0058 2019-06-04/09:04