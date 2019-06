Die Talfahrt der Deutschen Bank Aktie hält an. Am Montag rutschte die Aktie des Geldhauses erstmals unter die Marke von 6,00 Euro, bis auf 5,85 Euro ging es nach unten. Damit schrumpft der Börsenwert des Instituts auf 12,1 Milliarden Euro. Da vier andere DAX-Werte eine geringere Marktkapitalisierung aufweisen, droht derzeit aber noch nicht der Abstieg in die zweite Börsenliga analog zur Commerzbank, die nun im MDAX notiert. EUWAX ...

