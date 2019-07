Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern nur wenig Bewegung, auch, weil Impulse aus den USA fehlten, wo die Märkte aufgrund der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag geschlossen blieben, so die Analysten von Postbank Research.Da zudem keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht worden seien und auch relevante politische Neuigkeiten Mangelware gewesen seien, hätten sich per saldo nur geringfügige Veränderungen der Renditen ergeben. Die 10-jährige Bundrendite habe am Abend bei -0,40% gelegen. Damit habe sie aber nicht nur ein neues Rekordtief markiert, sie habe auch auf dem Niveau des aktuellen EZB-Einlagensatzes gelegen - ein Phänomen, das zuletzt inmitten der Finanzkrise 2008 zu beobachten gewesen sei und das die aktuell stark ausgeprägten Zinssenkungserwartungen im Euroraum verdeutliche. (05.07.2019/alc/a/a) ...

