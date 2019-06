Wie Nano One in dieser Woche gemeldet hat, wird zukünftig der Volkswagen-Konzern als einer von fünf Industriepartnern Nano One bei deren "Scaling Advanced Battery Materials"-Projekt unterstützen. Damit ist dem Unternehmen ein Meilenstein in seiner noch jungen Firmengeschichte gelungen. Wie außerdem bekannt wurde, fließen Nano One fünf Millionen Kanadische Dollar an Fördergelder von der Regierung zu. Nano One hat ein Verfahren entwickelt, mit dem die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus gleich doppelt optimiert werden kann: Die Produktionskosten sinken und gleichzeitig erhöht sich die Performance der Akkus.

