Der deutsche Maschinenbauer war in Detroit mit einem rund 150 Quadratmeter großen Stand präsent. Das Publikum war von den zwei Freeformer-Exponaten, interaktiven Stationen und Funktionsbauteilen gleichermaßen überzeugt und wählte Arburg zu einem der drei besten Aussteller. "Die Rapid + TCT ist für uns eine der drei wichtigen Messen für die additive Fertigung weltweit. In diesem Bereich sind wir aber, anders als mit unseren Allrounder-Spritzgießmaschinen, in den USA noch wenig bekannt. Besonders stolz sind wir deshalb darauf, dass unser Messestand und die beiden Freeformer in Detroit überzeugen konnten und wir als einer von drei Ausstellern den ‚People's Choice Award' erhalten haben", erläutert Lukas Pawelczyk, der bei Arburg den weltweiten Freeformer-Vertrieb verantwortet. Offenes System verarbeitet Originalmaterialien Martin Neff, Abteilungsleiter Kunststoff-Freiformen, ergänzt: "Die Fachbesucher waren durchweg begeistert von den Möglichkeiten, die ihnen unser offenes System bietet - insbesondere von der Materialvielfalt und dass sie mit dem Freeformer eigene Originalkunststoffe verarbeiten können." Auf der Rapid + TCT 2019 war der Freeformer 300-3X erstmals in Amerika zu sehen. Die Drei-Komponenten-Maschine produzierte komplexe, bewegliche Greiferfinger aus ABS, TPE und Stützmaterial, in einem Schritt und ohne zusätzlichen Montageaufwand. Das zweite Exponat, ein Freeformer 200-3X mit zwei Austragseinheiten, verarbeitete TPE (Medalist MD 12130H) mit einer Härte von nur 32 Shore A zu Bauteilen mit flexibler Wabenstruktur. (sf)

