FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Dienstag im frühen Verlauf für keine klare Richtung entscheiden. Nahe dem Kontrakthoch pendelt der Juni-Kontrakt nahe seinem Hoch, nachdem er im ganz frühen Geschäft noch im Minus gelegen hatte.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert zwei Ticks auf 168,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,59 Prozent und das Tagestief bei 168,39 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.51 Uhr rund 62.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Ticks auf 133,97 Prozent.

Angesichts des jüngsten Rückgangs der Renditen werde die am Dienstag anstehende Aufstockung der inflationsgeschützten Bundesanleihe mit Fälligkeit 2030 "kein Schnäppchen", so die Experten der Commerzbank. Die Realrendite liege unter minus 1,15 Prozent, was allerdings noch über den Extremwerten von 2015 liege.

June 04, 2019 02:53 ET (06:53 GMT)

