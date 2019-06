Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unibail-Rodamco-Westfield nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 148 auf 161 Euro angehoben. Fallende Anleiherenditen seien für die Aktien aus dem Immobiliensektor mit ihrem defensiven Charakter von Vorteil, dieser Effekt dürfte nun aber auslaufen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er blicke dieses Mal aber dennoch weiter konstruktiv auf die Branchenwerte. Unibail sei nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung reif für eine Kaufempfehlung. Zwar seien die Einkaufszentren des Konzerns nicht immun gegen den Wandel des Einzelhandels, doch erschienen sie wegen des hohen Fußballanteils robuster aufgestellt./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-06-04/09:22

ISIN: FR0013326246