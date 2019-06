FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter tendiert der DAX-Future am Dienstagvormittag. Für die Charttechniker der Commerzbank hat sich durch den Rutsch in der vergangenen Woche auf Tiefs bei 11.595 Punkten eine sogenannte mittelfristige Flagge herausgebildet. Ein Blick auf den DAX-Performance-Index zeige, dass zum Wochenstart die 200-Tage Linie bei zurzeit 11.617 Punkten getestet und durch das moderate Intraday-Comback zunächst bestätigt worden sei. Daraus abgeleitet sollte für den DAX-Future die kurzfristige Chance einer Stabilisierungsausweitung zurück in die Mitte der Abwärtsflagge in Richtung 11.850 bis 11.925 Punkte bestehen.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert aktuell 15 auf 11.732 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.762,5 und das Tagestief bei 11.709 Punkten. Umgesetzt wurden rund 6.000 Kontrakte.

June 04, 2019 02:55 ET (06:55 GMT)

