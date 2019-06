Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Ölriese Shell will seinen Aktionären 125 Milliarden US-Dollar oder mehr in den Jahren 2021 bis 2025 in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen. In einer Mitteilung des britisch-niederländischen Konzerns heißt es, die Anteilseigner könnten im Vergleich zur aktuellen Fünfjahresperiode mit deutlich steigenden Erträgen rechnen. Bis 2020 sollen die Aktionäre 90 Milliarden Dollar bekommen.

Royal Dutch Shell hob das Ziel für den organischen Free Cashflow im Jahr 2025 auf 35 Milliarden Dollar an. Basis dafür ist ein Ölpreis von rund 60 Dollar pro Barrel.

Der Konzern wird wahrscheinlich seine regelmäßige Dividende anheben, wenn das aktuell laufende Aktienrückkaufprogramm über 25 Milliarden Dollar sich dem Ende zuneigt. Shell hatte seine Quartalsdividende zuletzt zum Jahresauftakt noch bei 47 Cent pro Aktie stabil gehalten.

Shell wird in der neuen Planperiode durchschnittlich 30 Milliarden Dollar jährlich investieren, gedeckelt sind die Investitionen bei 32 Milliarden Dollar pro Jahr. Darin sind kleine Zukäufe von bis zu 1 Milliarde Dollar enthalten, nicht jedoch große mögliche Übernahmen.

Strategisch konzentriert sich Shell bei der internen Kapitalverteilung und bei der Portfoliogestaltung auf drei Kernthemen: Wesentliches Upstream-Geschäft, vorrangige Transformation und aufstrebende Energien.

