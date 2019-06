Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,7 Prozent tiefer bei 11.719 Punkten. Die Ermittlungen gegen die Technologiekonzerne in den USA lasteten auf der Stimmung.

Den vollständigen Artikel lesen ...