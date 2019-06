Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 39,40 auf 42,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Fallende Anleiherenditen seien für die Aktien aus dem Immobiliensektor mit ihrem defensiven Charakter von Vorteil, dieser Effekt dürfte nun aber erst einmal auslaufen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er blicke dieses Mal aber dennoch weiter konstruktiv auf die Branchenwerte, bei denen er nun besser als gedachte Finanzierungsbedingungen in seinen Schätzungen berücksichtigte./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-06-04/09:45

ISIN: DE000A0HN5C6