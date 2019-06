Gestern bereits 13 Euro und wohin könnte die Talfahrt noch gehen? Vor gut 10 Jahren (2009) war Leoni bis auf 7 Euro abgestürzt um ansclhießend eine rasante Bergfahrt bis 60 Euro hinzulegen. Ist so etwwas erneut möglich? Leoni ist immer noch einer der wichtigsten und bedeutendsten Ausrüster für die Autoindustrie mit sogenannten Kabelbäumen. Diese sind in der E-mobility genauso wichtig wie in der klassischen Autotechnik. Die gravierenden Managementfehler gelten in Nürnberg als überwindbar und reparabel, doch braucht dies noch Zeit. Unklar ist im Moment, wer derart massiv devestiert oder gar short geht. Leoni wird jedenfalls eine äußerst spannende Story. Wir vermuten Auffangkurse in der Spanne zwischen 8 und 12 Euro. Hohe Volatilität gehört dazu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info