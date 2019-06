Rubean AG erwartet ab 2020 positive Ergebnisse DGAP-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Vertrag/Vorläufiges Ergebnis Rubean AG erwartet ab 2020 positive Ergebnisse 04.06.2019 / 09:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rubean AG erwartet ab 2020 positive Ergebnisse - Sicherheitssoftware im Bereich Mobile Payment funktionsfähig - Gemeinsamer Vorvertrag mit Partner-Unternehmen und deutscher Finanzgruppe - Hohe Investitionen der letzten Jahre zahlen sich aus - 2018 noch mit planmäßigem Verlust abgeschlossen - Hauptversammlung am 26. Juli 2019 München, den 04. Juni 2019 - Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), erwartet, dass sich ihre hohen Investitionen der letzten Jahre in die Entwicklung eines Sicherheitsdienstes im Bereich Mobile Payment Acceptance spätestens im Jahr 2020 in stark wachsenden Umsätzen und erstmals in positiven Ergebnissen niederschlagen wird. Der entwickelte und zum Patent angemeldete Softwaredienst ist inzwischen in einer Vor-Version funktionsfähig. Über ein Partner-Unternehmen konnte bereits ein Vorvertrag mit einer großen Finanzgruppe zur Markteinführung abgeschlossen werden. Darüber hinaus bestehen weitere sehr aussichtsreiche und fortgeschrittene Verhandlungen mit großen Finanzinstituten im europäischen Ausland. Das Geschäftsjahr 2018 hat Rubean nach vorläufigen Berechnungen noch mit einem planmäßigen Minus von 426.221 Euro abgeschlossen. Aufgrund der guten Auftragslage erwartet der Vorstand spätestens im Geschäftsjahr 2020 den Break-Even und eine weitere sehr positive Entwicklung. Die auf Geräteansteuerungstechnik im Finanzbereich spezialisierte Tochtergesellschaft von Rubean, die RDS GmbH, hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven EBITDA abgeschlossen und die weitere Tochtergesellschaft SPS GmbH, die auf die Entwicklung von mobilen Zahlungssystemen spezialisiert ist, konnte erste Umsätze generieren. Weitere Einzelheiten werden bis zu der am 26. Juli 2019 in München geplanten Hauptversammlung bekanntgegeben. Der Vorstand Über Rubean Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Österreich. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS,die in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 presse@german-communications.com 04.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 818817 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818817 04.06.2019 CET/CEST ISIN DE0005120802 AXC0074 2019-06-04/09:54