Was ist mit Infineon los?

Zu Wochenbeginn fiel mir die Infineon-Aktie auf - denn die verlor gestern (Montag) im Xetra-Handel rund 8%. Für einen DAX-Titel ist das durchaus auffällig. Was war da los?Sie haben es vielleicht mitbekommen:Infineon kündigte an, den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor zu übernehmen. Dafür will Infineon 23,85 Dollar je Cypress-Aktie bezahlen. Insgesamt würde sich so ein Kaufpreis von 9,0 Mrd. Euro errechnen, so Infineon.Das kommt offenbar nicht gut an, weshalb der Kurs der Infineon Aktie so stark fiel. Aber ist der Kaufpreis für Cypress nun wirklich zu "hoch", oder ist die Kursreaktion übertrieben?Um das einschätzen zu können, habe ich mir die Geschäftszahlen von Cypress genauer angeschaut.Da finden sich im Geschäftsbericht 2018 auf Seite 60 einige interessante Angaben.Quelle: Geschäftsbericht Cypress, online abrufbar als PDF-Datei:http://investors.cypress.com/static-files/71a135bd-44a8-4990-acbb-d76966251631Und zwar hatte Cypress demnach per Stichtag 31.12.2018 Vermögensgegenstände ("Assets") in Höhe von ca. 3,693 Mrd. Dollar. Darunter "nur" ca. 283 Mio. Dollar für Fabriken/Produktionsanlagen. Dann gab es noch z.B. Lagerbestände in Höhe von ca. 292 Mio. Dollar und liquide Mittel in Höhe von ca. 285,7 Mio. Dollar.Was mir nicht gefällt: Für 1,37 Mrd. Dollar steht "Goodwill" = Firmenwert in der Bilanz bei den Aktiva.

