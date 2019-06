Aspera baut internationales Partnernetzwerk für Software-Lizenzmanagement erfolgreich aus DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aspera baut internationales Partnernetzwerk für Software-Lizenzmanagement erfolgreich aus 04.06.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Namhafte Neukunden kommen aus Japan, Frankreich, Nigeria und Ungarn Aachen, Deutschland - 4. Juni 2019. Aspera, international führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Software Asset Management (SAM), erweitert beständig sein Netzwerk internationaler Kompetenzpartner. Das hochspezialisierte Eco-System besteht derzeit weltweit aus über 20 zertifizierten Partnern. Diese verfügen nicht nur über regionale Marktkenntnisse, sondern sind darüber hinaus häufig Experten für komplementäre Spezialthemen, z.B. wenn es um die Analyse bestehender Herstellerverträge zur optimalen Neuverhandlung geht, die profundes Detail-Wissen zu bestimmten Herstellern erfordern. Entsprechend gibt es Experten zu herstellerspezifischen Fragestellungen, technische Partner mit Spezial-Tools zur Vermessung komplexer Lizenzierungsmodelle oder Inventory-Partner, die im Verbund mit den bereits eingesetzten Tools alle relevanten Anwendungen vollständig erfassen. Durch die unterschiedlichen ausländischen Partner konnten in den letzten Wochen eine Reihe namhafter Neukunden gewonnen werden, darunter ein französischer Mischkonzern, ein japanisches Maschinenbau-Unternehmen, Konzerne aus Südafrika und Nigeria oder eine ungarische Staatsgesellschaft. Jüngstes Mitglied im Aspera-Partnernetzwerk ist die japanische AJS Inc. Mit 600 Mitarbeitern konzentriert sich der System- und Software-Provider auf die Entwicklung, Beratung, Wartung und den Betrieb von Kernsystemen für eine Vielzahl von Industriekunden. "Implementierungs- und Vertriebspartner sind für uns eine strategische Wachstumssäule für die weitere flächendeckende Marktdurchdringung und Internationalisierung", so Peter Kohlauf, Partnermanager der Aspera GmbH. Aspera ist eine international tätige Tochtergesellschaft des USU-Konzerns. Das Produktportfolio bietet detaillierte Informationen zu allen wichtigen Softwareanbietern und SaaS-Anwendungen. Aspera-Lösungen unterstützen Unternehmen im gesamten SAM-Prozess und bieten eine aktive Kontrolle über Lizenzkosten, Cloud-Migration und der Optimierung von Rechenzentren. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.de abrufbar. Über Aspera Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren. Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar. Kontakt Aspera GmbH Marshall Bellamy Marketing Tel: +49 241 963-1220 Marshall.Bellamy@aspera.com USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 t.gerick@usu-software.de 04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818811 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818811 04.06.2019 ISIN DE000A0BVU28 AXC0076 2019-06-04/10:00