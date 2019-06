Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon angesichts der geplanten Übernahme von Cypress Semiconductor auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Zukauf in den USA vervollständige das Portfolio des deutschen Chipherstellers und die Überlappungen seien begrenzt, lobte Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infineon sei nunmehr nicht nur führend bei Leistungshalbleitern und im Autogeschäft, sondern steige auch zu einem echten Player im Industriegeschäft und im Bereich Internet der Dinge auf./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 04:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-06-04/10:06

ISIN: DE0006231004