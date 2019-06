Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist hoch, so die Analysten der Helaba.Dafür verantwortlich sei weniger die Diskussion über den Fortbestand der Großen Koalition in Deutschland als vielmehr die Tatsache, dass sich bezüglich der internationalen Handelsstreitigkeiten keine Einigung abzeichne. Das datenseitige Interesse gelte heute der Schnellschätzung der EWU-Teuerung. Die vorab gemeldeten Werte in den großen Ländern der Eurozone seien im Mai deutlich gesunken, was auf Kalendereffekte zurückzuführen sei. Insofern zeichne sich auch für die Inflation auf EWU-Ebene ein Rückgang ab. ...

