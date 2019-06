Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den USA fiel der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Mai um 0,7 auf 52,1 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Grund dürfte u. a. die Verschärfung der internationalen Handelsstreitigkeiten sein. Der FED-Chef von St. Louis, James Bullard, sehe aufgrund der dadurch bedingten Eintrübung der konjunkturellen Perspektiven die Notwendigkeit, den Leitzins in den USA schnell zu senken, um die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Mit Blick auf die Zinskurve sei die Geldpolitik zu restriktiv. In Deutschland und der Eurozone seien die Umfragewerte zu den Einkaufsmanagerindices (PMI) im Mai im kontraktiven Bereich noch einmal leicht zurückgefallen (Deutschland: 44,3 nach 44,4. Eurozone: 47,7 nach 47,9) und würden nur knapp über den jüngst verzeichneten Tiefständen notieren. ...

