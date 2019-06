Zürich (ots) -



Die Digitalisierung lässt die Finanzindustrie nicht aus - im

Gegenteil. Seit mehreren Jahren hat ein Strukturwandel den Sektor

erfasst, der zu einem grossen Teil durch die digitale Transformation

getrieben wird. Jennifer Anthamatten und Pascal Lago zeigen in der

neuen Avenir-Suisse-Studie zahlreiche Chancen auf, die sich durch die

«Distributed Ledger Technology» (DLT) für den Schweizer Finanzplatz

bieten, insbesondere am Kapitalmarkt, in der

Aussenhandelsfinanzierung und in der Vermögensverwaltung.



Bei der Diskussion über Digitalisierung stehen nicht selten die

Risiken im Vordergrund, während die damit verbundenen Möglichkeiten

leicht vergessen gehen. Für den Schweizer Finanzplatz bietet die

Digitalisierung zahlreiche Chancen im Bereich DLT, wie Jennifer

Anthamatten und Pascal Lago in der neusten Avenir-Suisse-Studie

feststellen. In drei Bereichen sehen die beiden Forscher besonders

ausgeprägtes Entwicklungspotenzial:



1. Erstens kann die Schweiz ihren relativ kleinen Kapitalmarkt

vergrössern, wenn sie sich international als Vorreiter im

Handel mit tokenisierten Wertschriften positioniert. Quasi als

Nebeneffekt der Kosteneinsparungen durch DLT würde in der Folge

auch die allgemeine Kapitalmarktattraktivität für nationale und

internationale Emittenten wachsen.

2. Zweitens kann DLT in der Aussenhandelsfinanzierung eingesetzt

werden, weil dort der Abschluss eines Geschäfts viele

verschiedene Schritte und Akteure involviert. Mit der neuen

Technologie werden die Dokumente ohne grossen administrativen

Aufwand für alle Beteiligten jederzeit zugänglich.

3. Drittens eröffnen sich dem Vermögensverwaltungsgeschäft neue

Geschäftsmodelle und Kundensegmente, zum Beispiel bei der

Verwahrung der Private Keys, die als Zugangsschlüssel zu jedem

DLT-System dienen.



In der Schweiz wurde in all diesen Bereichen bereits wertvolle

Aufbauarbeit geleistet. Nach der Pionierzeit steht nun aber der

nächste Entwicklungsschritt an. Es gilt, den Wandel weg vom

vielzitierten «Krypto-Valley» hin zu einer «DLT-Nation» zu meistern.



+++ Der Weg zur DLT-Nation +++



Der Schweizer Finanzplatz ist auf optimale Rahmenbedingungen

angewiesen, um sich im Bereich DLT zu behaupten. Grundsätzlich

besteht in folgenden Feldern Handlungsbedarf:



1. Regulierung: Eine wesentliche Herausforderung liegt darin, die

Balance zwischen Rechtssicherheit und schlanker Regulierung zu

finden. Gesetzesanpassungen sind grundsätzlich nur dort

vorzunehmen, wo die DLT-Kompatibilität im heutigen Rechtsrahmen

nicht gegeben ist - dort aber möglichst bald. Es gilt also, die

Regulierung technologieneutral auszugestalten. Wo möglich und

sinnvoll sollte die Finma zudem das Potenzial von Regtech

stärker ausschöpfen, indem sie maschinenlesbare Regulierung zur

Verfügung stellt.

2. Spannungsfeld Staat - Privatwirtschaft: Es würde dem

tokenisierten Wertschriftenhandel dienen, wenn die Nationalbank

zusammen mit wichtigen Branchenakteuren die Entwicklung eines

Franken-Tokens vorantriebe. Grossen Modernisierungsbedarf gibt

es auch an den Schnittstellen des öffentlichen Sektors zur

Privatwirtschaft, z.B. bei der e-ID oder dem Grundbuch.

3. Aussenbeziehungen: Die Schweizer Finanzindustrie ist

traditionell international ausgerichtet, wobei der globale

Wettbewerbsdruck auch im Bereich DLT steigt. Der Arbeitsmarkt

muss für ausländische Fachkräfte offen und attraktiv bleiben.

Dies gilt in besonderem Masse für Absolventen von Schweizer

Hochschulen aus Drittstaaten, für die heute ein viel zu kleines

Kontingent vorhanden ist.



