Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Infineon angesichts der Übernahme von Cypress Semiconductors auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Zukauf ergebe einen strategischen Sinn und rücke den Chipkonzern in der globalen Rangliste nach oben, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt wolle diese aber derzeit offenbar noch nicht anerkennen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 17:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 07:26 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-06-04/10:28

ISIN: DE0006231004