Keine Angst vor der DSGVO (press1) - 4. Juni 2019 - Der allgemeine Tenor in der deutschen Öffentlichkeit zur DSGVO ist leider eher negativ. Zu kompliziert, sorgt nur für Probleme und schwierig umzusetzen sind die häufigsten Vorurteile. Das ist eine falsche Darstellung, die leider eine abschreckende Wirkung hat. "Die negative Darstellung der DSGVO ist sehr ärgerlich, denn dadurch ist der Datenschutz immer noch ein Thema, das in Unternehmen zu langsam ankommt. Und dabei ist Datensicherheit für jedes Unternehmen ein existentiell wichtiger Bereich", sagt Oliver Krause externer Datenschutzbeauftragter und Inhaber des Unternehmens Datenschutzberatung Oliver Krause (DSBOK). Unternehmen müssen den Datenschutz stärker priorisieren Über die Einführung der DSGVO ist die Problematik von eklatanten Sicherheitslecks beim Datenschutz in Unternehmen erst aufgedeckt worden und eine Sensibilisierung hat eingesetzt. Diese Sicherheitslecks resultieren meistens aus veralteter EDV und überholten Softwareprogrammen. Viele Unternehmen haben sich vor den Investitionen in die Aktualisierung ihrer EDV gescheut und damit die Türen für Sicherheitslücken weit geöffnet. "Die Sensibilisierung für das Thema Datenschutz hat dank der DSGVO begonnen und die Umsetzung ist gar nicht so kompliziert! Aus den Anforderungen der DSGVO habe ich als externer Datenschutzbeauftragter eine Reihe von technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOMs) entwickelt, über die alle Probleme erkannt und gelöst werden können", erklärt Oliver Krause, "in meinen TOMs habe ich 97 Punkte festgelegt, über die der Sicherheitsstandard in Unternehmen definiert wird." Das fängt schon mit der Schlüsselregelung für die Büroräume oder mit der Auswahl des Putzpersonals an und zieht sich bis zu den Passwortregeln oder dem Rollen- und Rechtesystem. Das sind wichtige Punkte, die oftmals weder von der IT- Abteilung noch von der Geschäftsführung beachtet werden. Die Umsetzung der DSGVO geht zu langsam voran Bei allen Fortschritten im letzten Jahr geht die Umsetzung in den Unternehmen allerdings immer noch viel zu langsam voran. Oft läuft alles noch nach dem Motto "Das machen wir mal nebenbei" und so ist es kein Wunder, dass erst 46 Prozent der Unternehmen in Deutschland DSGVO-konform sind. Dabei ist der Aufwand viel niedriger als oft gedacht wird: Wenn man die Mängel im technisch-organisatorischen Bereich in einem Stück abstellt macht das den Aufwand 2/3 kleiner, als wenn das stückchenweise passiert. Unterbrechungen im Ablauf sind einfach ineffizient und sollten vermieden werden. "Sehr ärgerlich ist auch, dass momentan Politiker fordern den Geltungsbereich der DSGVO nicht mehr auf den Mittelstand und kleine Unternehmen anzuwenden", so Krause, "das ist kontraproduktiv und könnte den Schwung, den wir beim Thema Datensicherheit haben wieder verlangsamen." Es ist wichtig klarzustellen, dass Datenschutz für jedes Unternehmen äußerst wichtig ist - egal welche Größe es hat. Datensicherheit und der Schutz personenbezogener Daten muss zu einer Standard-Aufgabe für jedes Unternehmen werden. So wie das Anlegen des Sicherheitsgurts beim Auto fahren inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist über die die wenigsten noch nachdenken. Aufmerksamkeit für das Thema Datensicherheit verstärken "Mein Resümee nach einem Jahr DSGVO ist also, dass wir alle dankbar sein sollten das damit das Thema Datensicherheit und der Schutz personenbezogener Daten in Deutschland endlich stärker ins Bewusstsein der Unternehmen gerückt ist", positioniert sich Oliver Krause, "nun müssen wir noch daran arbeiten, dass es nicht als so kompliziert und schwierig umzusetzen wahrgenommen wird. Denn eins ist klar: Um das Thema Datensicherheit kommt kein Unternehmen herum!" Über DSBOK: Die Datenschutzberatung Oliver Krause (DSBOK) ist eine Marke der OK MEDIA Webconsulting. Seit mehr als 20 Jahren sind wir auf die Beratung und Umsetzung von Softwarelösungen in den Bereichen WaWi, ERP, CRM, CMS, OM und Datenschutz spezialisiert. Mit einer eigens für die DSGVO Umsetzung entwickelte Software, helfen wir unseren Kunden in Deutschland und der Europäischen Union bei der Umsetzung der DSGVO im Betrieb und bei öffentlichen Institutionen. Kontaktdaten: http://www.dsbok.de, mailto:info@dsbok.de, Telefon 06144/402197, M: 0160/5384727 Presse-Kontakt: Für Nachfragen, weitere Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: Alexander Dionisius E: mailto:ad@dionisius-kommunikation.de M: +49 173 256 1987 Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

