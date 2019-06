Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook haben am Dienstag auch die asiatischen Märkte etwas in Mitleidenschaft gezogen. Zudem lastete der US-chinesische Handelsstreit weiter auf der Stimmung der Anleger, wenngleich es keine neuen Nachrichten gab.

Vor allem an den chinesischen Börsen ging es bergab. Der CSI 300 büßte 0,92 Prozent auf 3598,47 ein. Am Vortag hatte der Auswahlindex der chinesischen Festlandbörsen nach drei Verlusttagen in Folge noch eine kleine Verschnaufpause eingelegt. In Hongkong sank der Hang Seng am Dienstag um 0,49 Prozent auf 26 761,52 Zähler.

In Japan beschloss der Nikkei 225 den Handelstag indes nahezu unverändert. Hier stand zuletzt ein hauchdünnes Minus von 0,01 Prozent bei 20 408,54 Punkten auf der Anzeigetafel./tav/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 CNM0000001Y0

AXC0093 2019-06-04/10:41