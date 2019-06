ifa systems AG: Nexus AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der ifa systems AG von Topcon DGAP-Ad-hoc: ifa systems AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung ifa systems AG: Nexus AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der ifa systems AG von Topcon 04.06.2019 / 10:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Mehrheitsaktionärin der ifa systems AG, die Topcon Europe Medical B.V., hat den Vorstand darüber informiert, dass sie mit der Nexus AG mit Sitz in Donaueschingen heute einen Kaufvertrag über die Veräußerung ihrer Beteiligung an der ifa systems AG in Höhe von rund 52,56 % des Grundkapitals geschlossen hat. Der Kaufvertrag soll bis spätestens zum 05.06.2019 vollzogen werden. Die der ifa systems AG von Topcon gewährten Darlehen in Höhe von EUR 4 Mio. werden im Rahmen der Transaktion in Höhe von EUR 3 Mio. von der Nexus AG übernommen und in Höhe von EUR 1 Mio. von der ifa systems AG zurückgezahlt. Mit der Rückzahlung ist kein Abfluss von Barmitteln verbunden, da eine Verrechnung mit Zahlungsforderungen der ifa-Gruppe gegen Topcon erfolgt. Im Zuge der Transaktion werden die Aufsichtsratsmitglieder Nick Smit und Randy Samuels sowie das Vorstandsmitglied Nobuo Takase ihre Ämter ebenfalls spätestens zum 05.06.2019 mit sofortiger Wirkung niederlegen. Der Vorstand wird kurzfristig die gerichtliche Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern veranlassen. Kontakt (mitteilende Person): Jörg Polis Vorstandsvorsitzender 04.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ifa systems AG Augustinusstraße 11 b 50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 (0)2234 93367-0 Fax: +49 (0)2234 93367-30 E-Mail: info@ifasystems.de Internet: www.ifasystems.de ISIN: DE0007830788 WKN: 783078 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818893 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818893 04.06.2019 CET/CEST ISIN DE0007830788 AXC0096 2019-06-04/10:50