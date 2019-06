Hannover (ots) - Europa muss das Sterben im Mittelmeer beenden. Nicht irgendwann, sondern in diesem Jahr. Es wird ein europaweiter Verteilmechanismus für die aus Seenot Geretteten als politische Notlösung gebraucht. Die große Hilfsbereitschaft von Städten, Kommunen und Bürgern muss endlich voll genutzt werden. Hierfür hatten sich gestern der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando in einer gemeinsamen Erklärung ausgesprochen. Diese Initiative erfährt jetzt parteiübergreifend Unterstützung. Robert Habeck, Henriette Reker, Ruprecht Polenz und Gesine Schwan greifen zusammen mit Geistlichen aus Deutschland und Schweden den Palermo-Appell auf.



Das Video mit den Stimmen der prominenten Unterstützerinnen und Unterstützer sowie von Crew-Mitgliedern der Sea-Watch und der Seebrücken-Bewegung finden Sie unter https://youtu.be/wL38mHM7XJE



Die Palermo-Erklärung finden Sie hier: https://www.ekd.de/verteilm echanismus-fuer-bootsfluechtlinge-gefordert-46692.htm



Weitere Informationen zum Thema unter www.ekd.de/flucht



Hannover, 4. Juni 2019



