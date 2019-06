Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern starteten zahlreiche Roadshows für geplante EUR denominierte Emissionen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach den relativ geringen Emissionsvolumina Ende Mai könnte die Primärmarktaktivität im Juni damit wieder zunehmen. Unter den Emittenten würden sich drei Unternehmen aus dem asiatischen Raum befinden. So könnte Bright Food Group der erste chinesische Non-Financial EUR-Emittent des Jahres werden und auch die beiden japanischen Kreditgeber Sumitomo Mitsui Banking Corp. und Mitsubishi UFJ Financial Group würden beabsichtigen EUR-Anleihen zu platzieren. ...

