Hannover (www.anleihencheck.de) - Bundesanleihen waren zunächst gesucht und erreichten dabei ein neues Renditetief (-0,22%), so die Analysten der Nord LB.Nach der Kursänderung am Aktienmarkt habe der Rentenmarkt am Ende marginal leichter tendiert. Die schwächeren Konjunkturdaten und der eskalierende Handelskonflikt hätten bei US-Anleihen für leichte Gewinne gesorgt. Die zehnjährige Treasury habe nur noch mit 2,07% (2,14%) rentiert. (04.06.2019/alc/a/a) ...

