Stavanger (www.fondscheck.de) - Durch die Investition in Ivanhoe und andere Unternehmen ist SKAGEN in der Lage, die Vorteile der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität zu nutzen, so Fredrik Bjelland, Portfolio Manager des SKAGEN Kon-Tiki (ISIN NO0010140502/ WKN A0HHBV) von SKAGEN Funds.Mitte Mai sei Fredrik Bjelland nach Südafrika und in die Demokratische Republik Kongo (DRK) gereist, um drei Projekte der Ivanhoe Mines (Ivanhoe) zu besuchen, einem Unternehmen aus dem Portfolio sowohl des SKAGEN Kon-Tiki als auch des SKAGEN Focus (ISIN NO0010735129/ WKN A14SVY). Mit der Investition in Ivanhoe und andere Unternehmen habe SKAGEN die Fonds so positioniert, dass sie die Vorteile der anhaltenden Verlagerung in Richtung erneuerbare Energien und der Elektromobilität nutzen könnten. ...

