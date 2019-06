Zürich (ots) - Die Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing

hat drei neue Mitglieder: Der Tech Cluster Zug - ein

Innovationsquartier auf dem Areal von V-ZUG -, die

Wirtschaftsanwaltskanzlei FRORIEP und der Relocation-Lösungsanbieter

Packimpex stärken die Public Private Partnership zur Vermarktung des

Wirtschaftsraums Zürich.



Das Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Zürich im Ausland

wird von einer Stiftung getragen, die als öffentlich-private

Partnerschaft (Public Private Partnership) aufgebaut ist. Neben den

11 öffentlichen Stiftungsmitgliedern - zurzeit neun Kantone, die

Stadt Zürich und die Region Winterthur - unterstützen inzwischen

bereits 31 Partner aus Privatwirtschaft und Wissenschaft die Stiftung

Greater Zurich Area Standortmarketing und die operativ tätige Greater

Zurich Area AG (GZA). (Übersicht aller Partner:

www.greaterzuricharea.com/de/public-private-partnership)



Die Zürcher Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh,

Stiftungsratspräsidentin der Greater Zurich Area, freut sich über die

Erweiterung der Stiftungsträgerschaft: «Es ist motivierend, dass

immer mehr private Unternehmen das Standortmarketing unterstützen und

damit den Wirtschaftraum Greater Zurich Area stärken. Die drei neuen

Mitglieder festigen unser Erfolgsmodell der Public Private

Partnership.»



Bekenntnis zum Wirtschaftsraum Greater Zurich Area



Auf dem Werkareal des Haushaltsgeräte-Herstellers V-ZUG in der

Stadt Zug entsteht ein 80'000 Quadratmeter grosses vernetztes

städtisches Ökosystem für Innovation, Produktion und Ausbildung mit

dem Namen Tech Cluster Zug (TCZ). Die Modernisierung und räumliche

Konzentration der Produktion von V-ZUG ermöglichen die Ansiedlung von

zusätzlichen Industriebetrieben, technologienahen Dienstleistungen

und Ausbildungseinrichtungen. «Der Entscheid, die Produktion der

V-ZUG in der Stadt Zug weiterzuführen und gleichzeitig die Nutzung

des Areals zu diversifizieren, ist nicht nur ein Bekenntnis zum

Standort Schweiz und Greater Zurich Area», erklärt Jürg Werner, CEO

von Metall Zug. «Vielmehr schafft die allumfassende technologische

Umwälzung ganz neue Voraussetzungen für die Industrie. In der neuen

digitalen Welt wird ein städtischer Standort zum Wettbewerbsvorteil

im Kampf um die talentierten Wissensarbeiter.»



FRORIEP wurde vor über 50 Jahren in Zürich gegründet und hat sich

im Laufe der Zeit zu einer international ausgerichteten, führenden

Schweizer Wirtschaftsanwaltskanzlei entwickelt. Über 60

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte setzen sich an den Standorten

Zürich, Zug, Genf, London und Madrid für die Interessen ihrer

Klienten ein.



Nicola Benz, Managing Partner von FRORIEP betont: «Wir sind eine

Schweizer Anwaltskanzlei, in welcher Schweizer Werte einen wichtigen

Teil spielen, nichts destotrotz denken wir international, leben eine

kulturelle Vielfalt und arbeiten lösungsorientiert und speditiv. Mit

unserem Beitritt zur GZA möchten wir den Wirtschaftsraum Zürich

fördern. Er hat einen hohen Stellenwert für FRORIEP, da er

internationale Unternehmen sowie Privatklienten anzieht und sich zu

einem weltweit führenden Technologiekompetenzzentrum entwickelt.»



Mit über 40 Jahren Erfahrung bietet Packimpex Firmen- und

Privatkunden massgeschneiderte Relocation-Lösungen für Umzüge in die

Schweiz oder aus der Schweiz. Dazu gehören Dienstleistungen am

Abgangs- oder Bestimmungsort, Full-Service-Umzüge, Mietmöbel und

Corporate Apartment Management. Mit 150 spezialisierten

Mitarbeitenden an acht Standorten in der Schweiz führt Packimpex

jährlich über 4'000 Umzüge durch.



«Der Wirtschaftsraum Zürich mit seiner multikulturellen

Gemeinschaft, seiner hohen Lebensqualität und der Mischung aus

Innovation und Tradition bietet Expats alles, was sie brauchen, um

sich in der Schweiz zu Hause zu fühlen. Wir freuen uns sehr über die

Partnerschaft mit der GZA, die es uns ermöglichen wird, weiteren

Unternehmen und Privatpersonen die Tür zu öffnen, die ihrerseits die

pulsierende Geschäftswelt Zürichs bereichern», sagt Damian Aebischer,

CEO von Packimpex.



Vorteil «Public Private Partnership»



Die Mitglieder aus Privatwirtschaft und Wissenschaft tragen rund

einen Viertel zum Budget der GZA-Stiftung bei - dieses Engagement ist

im Vergleich mit europäischen Standortmarketing-Agenturen sehr hoch.

Die als Public Private Partnership ausgestaltete Organisation hat

mehrere Vorteile im internationalen Standortwettbewerb: Sie verleiht

dem Standortmarketing nicht nur eine höhere Glaubwürdigkeit bei

Unternehmen im Ausland, die sich für eine Ansiedlung interessieren,

sondern ist auch innerhalb des Wirtschaftsraums gut in der

Öffentlichkeit und der Wirtschaft verankert. Die Wirksamkeit des

Standortmarketings wird zudem durch die Expertise der privaten

Mitglieder der Mitglieder der Stiftung und den Zugriff auf deren

Netzwerke enorm gesteigert. Die privaten Mitglieder selbst

profitieren schliesslich von der Vernetzung mit Politik und

Unternehmen aus dem In- und Ausland sowie von der positiven

Wahrnehmung als Partner der Organisation Greater Zurich Area und

ihrem dadurch manifestierten Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort.



