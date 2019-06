Aureum Realwert AG: Insolvenzverfahren eröffnet und Insolvenzverwalter bestellt DGAP-Ad-hoc: Aureum Realwert AG / Schlagwort(e): Insolvenz Aureum Realwert AG: Insolvenzverfahren eröffnet und Insolvenzverwalter bestellt 04.06.2019 / 11:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) hat am 03.06.2019 um 11:00 Uhr das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Aureum Realwert AG (ISIN: DE000A0N3FJ3) wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet (Az.: 36 IN 3397/19). Herr Rechtsanwalt Oliver Sietz Rankestraße 33, 10789 Berlin wurde zum Insolvenzverwalter der Aureum Realwert AG bestellt. Am 20.05.2019 stellte der Vorstand des Unternehmens Frau Nadezda Ekkert offiziell einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Vorherige Rettungsmaßnahmen des Unternehmens blieben erfolglos. Kontakt: Aureum Realwert AG Frau Ielyzaveta Zubkova Unternehmensjuristin Kemperplatz 1 10785 Berlin legal@aureum.de http://aureum.de/ Telefon 030 25756707 Telefax 030 25756799 04.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aureum Realwert AG Kemperplatz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 25 75 67 00 Fax: 030 / 257 56 799 E-Mail: info@aureum.de Internet: www.aureum.de ISIN: DE000A0N3FJ3 WKN: A0N3FJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg EQS News ID: 818903 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818903 04.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0N3FJ3 AXC0106 2019-06-04/11:17