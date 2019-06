Mehrere Milliarden Euro will das britisch-niederländische Unternehmen in den nächsten Jahren investieren. Größere Akquisitionen seien ausgeschlossen.

Trotz unsicherer Aussichten für die Öl- und Gaspreise will der britisch-niederländische Energiekonzern Royal Dutch Shell 2020 seine Investitionen ausweiten. Vorstandschef Ben van Beurden kündigte am Dienstag an, mehr Geld in Gas- und Ölprojekte zu stecken.

Demnach sollen durchschnittlich 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr zwischen 2021 und 2025 investiert werden. Größere Akquisitionen seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...