Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jungheinrich von 38 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-chinesische Handelskonflikt dürfte bei dem Gabelstapler-Hersteller zunehmend die Nachfrage in verschiedenen Regionen belasten, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen, auch wenn er davon ausgeht, dass Jungheinrich ab dem zweiten Quartal seine Profitabilität steigern kann./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 08:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 08:59 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006219934