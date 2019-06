Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch in den anderen Regionen zeigte sich beim Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe ein durchwachsenes Bild, so dass der globale Indikator leicht auf 49,8 Punkte nachgab, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". In Asien hätten sich gute und schlechte Nachrichten die Waage gehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...