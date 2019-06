Die Pläne für einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung werden immer konkreter. Am 06.06.2019 will die Bundesregierung in ihrer Kabinettssitzung den Gesetzesentwurf beschließen. Anschließend ist der Weg frei für das weitere Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat. Insbesondere zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...