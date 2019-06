Jerusalem/Luzern (ots) - OurCrowd (www.ourcrowd.com), die weltweit führende Investitionsplattform und zugleich Israels aktivster Kapitalgeber geht eine strategische Partnerschaft mit NOAH Advisors (www.noah-advisors.com) ein. NOAH Advisors ist eine auf digitale Unternehmen fokussierte Corporate-Finance-Boutique und organisiert seit nunmehr zehn Jahren die NOAH Konferenzen. NOAH Advisors wird OurCrowd dabei unterstützen, in Zukunft auch ausgewählte europäischen Start-ups über die Plattform zu finanzieren. Im Zuge der Kooperation erhält das private Investorennetzwerk von NOAH Advisors, insbesondere Family Offices und High Net Worth Individuals, direkten Zugang zu den besten Investitionsmöglichkeiten von OurCrowd sowie zum jährlichen Global Investment Summit von OurCrowd in Jerusalem (11.-13. Februar 2020).



Die Partnerschaft beginnt mit der NOAH Conference Berlin, die am 13. und 14. Juni 2019 stattfindet. Dort werden einige Unternehmen aus dem OurCrowd-Portfolio vertreten sein, um ihre Geschäftsmodelle vorzustellen sowie die Geschäftsbeziehungen in Europa auszubauen. Das OurCrowd-Management wird ebenfalls auf den NOAH Konferenzen als Sprecher auftreten - in Berlin, sowie auch in London (30.-31. Oktober 2019) und in Zürich (22.-23. September 2020). Die NOAH Conference Zürich ist eine neue und exklusive Veranstaltung für geladene Gäste, die internationale Investoren und Family Offices mit Schweizer Start-ups und globalen Erfolgsgeschichten verbindet. Darauf folgen wird der erste Family Office Day am 24. September 2019, der gemeinsam mit dem Family Office Circle (FOC) ausgerichtet wird.



"Wegen ihrer geografischen Nähe zu Europa konzentrieren sich viele israelische Start-ups auf diesen Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NOAH, um so die europäischen Aktivitäten von OurCrowd sowohl in Bezug auf hochrangige Investoren als auch in Bezug auf großartige Deals zu erweitern. In Europa werden derzeit große Innovationen vorangetrieben. Es ist an der Zeit, Israel und Europa noch näher zusammenzubringen und bei der Entwicklung neuer Ideen und deren Finanzierung zusammenzuarbeiten", so Jon Medved, CEO von OurCrowd.



Marco Rodzynek, Gründer und CEO von NOAH Advisors, fügt hinzu: "Die Partnerschaft mit OurCrowd ermöglicht es uns, unserem Netzwerk großartige neue Anlageprodukte anzubieten. Family Offices und finanzstarke Privatpersonen, die zunehmend an Wachstumsinvestitionen interessiert sind, erhalten einen direkten Zugang zu den Top-Unternehmen - und das nicht nur in Israel, sondern weltweit. Darüber hinaus eröffnet OurCrowd den besten europäischen Wachstumsunternehmen eine neue Möglichkeit zur Finanzierung."



Über OurCrowd



OurCrowd ist die weltweit führende Crowdfunding-Plattform für Investoren. Unter der Leitung eines Teams von erfahrenen Investment-Profis und des Mehrfachunternehmers Jon Medved prüft und wählt OurCrowd Unternehmen aus. Daneben investiert OurCrowd eigenes Kapital und lädt seine akkreditierten Mitglieder, bestehend aus Investoren und institutionellen Partnern, dazu ein, Seite an Seite zu investieren. OurCrowd unterstützt seine Portfoliounternehmen, setzt Branchenexperten als Mentoren ein und schafft durch sein Netzwerk Wachstumschancen. Die OurCrowd-Community umfasst fast 30.000 Investoren aus über 180 Ländern. Von Pitchbook als "aktivster Venture-Investor in Israel" bewertet, hat OurCrowd 1 Mrd. USD Commitments und bereits in 170 Unternehmen und 18 Fonds investiert. OurCrowd hat bisher 34 Exits verzeichnet. Zu diesen zählen: Beyond Meat (NASDAQ: BYND), Jump Bikes (verkauft an Uber, NYSE: Uber), Magisto (verkauft an Vimeo), Briefcam (verkauft an Canon), Argus (verkauft an Continental), Crosswise (verkauft an Oracle) und Replay (verkauft an Intel). Um OurCrowd als akkreditierter Investor beizutreten, besuchen Sie www.ourcrowd.com.



Über OurCrowd Events



Der jährliche Global Investor Summit von OurCrowd ist Israels wichtigste Veranstaltung im Bereich des technologischen Ökosystems und wird von tausenden von Investoren aus der ganzen Welt, sowie von Hunderten von multinationalen Unternehmen und Unternehmern besucht. Die im International Convention Center in Jerusalem abgehaltene Veranstaltung 2019 verzeichnete 18.000 Anmeldungen aus über 180 Ländern, darunter Unternehmer der Technologiebranche, Regierungsvertreter und Vertreter von rund 400 multinationalen Unternehmen. Der Summit vereint eine Woche lang Veranstaltungen und Aktivitäten in Israel, die einen einzigartigen Insider-Blick auf das Innovationsökosystem bieten. Darunter fallen Tech-Events, Workshops, VC-Foren, CEO-Austausch, Pressetouren und Partys. Um ein Ticket für den OurCrowd Summit 2020 zu beantragen, besuchen Sie http://summit.ourcrowd.com/apply-for-summit-2020.



Über NOAH Advisors



NOAH Advisors ist eine führende, unabhängige europäische Corporate-Finance-Boutique, die eine maßgeschneiderte Beratung für Digitalunternehmen in der Wachstumsphase anbietet. Das Team konzentriert sich in der Regel auf 'Secondary Transactions' und größere Kapitalbeschaffungen von 100 Millionen bis 5 Milliarden Euro. NOAH Advisors kombiniert eine ausgeprägte Investmentbanking-Kompetenz mit einem beispiellosen globalen Zugang zu Investoren sowie einzigartige Expertise zu digitalen Geschäftsmodellen. Unter den der abgeschlossenen und begleiteten Transaktionen sind unter anderem bekannte Unternehmen wie 10Bis, Facile, FlixBus, Fotolia, KäuferPortal, Parship, Softonic, Trovit und Yad2.



Seit 2009 ist NOAH Advisors auch Veranstalter der NOAH Conference, Europas führendes Business-Event für das digitale Ökosystem in Berlin, London, Tel Aviv und Zürich. Mit einem starken Fokus auf Entscheidungsträger bietet die Konferenz einen physischen Marktplatz für die Teilnehmer, um sich mit anderen Führungspersönlichkeiten zu vernetzen, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und etwas über die neuesten Geschäftsmodelle zu erfahren. Mehr als 7.000 Teilnehmer nehmen jährlich an den NOAH Conferences teil - das Team konnte in den letzten Jahren über 70 Unicorns auf der Bühne präsentieren, mehr als jede andere Konferenz.



Über NOAH Conference



Im Jahr 2009 gestartet, entwickelte sich die NOAH Conference zu Europas führendem Event der Digitalszene. Internet-CEOs, Entscheider und Investoren erhalten jährlich Einblicke in die neuesten Konzepte sowie die Möglichkeit zum Netzwerken, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und die NOAH-Partys zu genießen. Bekannt für ihren Fokus auf profitable Business-Modelle und Daten, bietet die Veranstaltung außerdem die Möglichkeit zur Interaktion mit Speakern, Inspiration und Unterhaltung. Die NOAH Conference lädt dieses Jahr zu zwei thematisch unterschiedlichen Veranstaltungen ein:



- NOAH Berlin (13. - 14. Juni 2019) präsentiert eine einzigartige Diskussionsplattform für CEOs und Gründer der etablierten Unternehmen sowie ihre disruptiven Herausforderer in verschiedenen Branchendisziplinen. - NOAH London (30. - 31. Oktober 2019) fokussiert sich darauf, Kapitalgeber mit Unternehmen zusammenzubringen und den Dienstleistern dabei zu helfen, relevante Kunden zu finden.



Pressematerial finden Sie hier: https://blog.ourcrowd.com/noahadvisors/



