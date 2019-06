De Raj Group AG: De Raj Group AG, Deutschland, schließt eine strategische Allianz mit Oiltech Engineering of India DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Kooperation De Raj Group AG: De Raj Group AG, Deutschland, schließt eine strategische Allianz mit Oiltech Engineering of India 04.06.2019 / 11:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Raj Group AG, Deutschland, schließt eine strategische Allianz mit Oiltech Engineering of India. Köln, 4. Juni 2019: Die De Raj Group AG (ISIN: DE000A2GSWR1) freut sich, die Vereinbarung über die strategische Allianz bekannt zu geben, die den Weg für eine Übernahme der indischen Oiltech Engineering Pvt Ltd. ebnet. Oiltech Engineering ist im Bereich Design & Engineering und Projektmanagement von vorgelagerten Öl- und Gasprojekten tätig. Oiltech Engineering (India) Private Limited ist ein in Chennai, Indien, eingetragenes Unternehmen mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen multidisziplinäres Design & Engineering und EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) Support Services für die Upstream-, Offshore-, Öl- und Gasindustrie, insbesondere Floater. Oiltech hat auch für mehrere Projekte Front End Engineering durchgeführt. Ebenfalls angeboten werden Lösungen wie Floating Power Plant, Floating Desalination Plant, Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), Floating LNG (FLNG) und Mobile Offshore Production Unit (MOPU) für die Frühproduktion. Das Unternehmen hat auch an der Modernisierung von Jack Up Bohrgeräten und festen Offshore-Plattformen gearbeitet. In den letzten zehn Jahren hat Oiltech mit zehn FPSO-Konvertierungen und einer FSO-Konvertierung in neun Ländern auf vier Kontinenten mehr FPSO (Floating Production Storage & Offloading) Aufbauten entwickelt als die meisten führenden Berater weltweit, darunter in den rauen Gewässern der britischen Nordsee und unter den strengen Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben Australiens. Oiltech hat Projekte für Nigeria (2x FPSOs), Indien (2x FPSOs), Malaysia (1x BFS), Vietnam, Indonesien und den Persischen Golf durchgeführt. Oiltech hat das 1,6 Mrd. USD Investitionsvolumen umfassende VLCC (Very Large Crude Carriers) Umbauprojekt für Eni für Angola 15/06 realisiert, das mit dem schwersten Außenturm der Welt in mehr als 400 Meter tiefen Gewässern verankert ist. Oiltechs modulare Designkompetenz umfasst über 100 Module mit verschiedenen Funktionalitäten. Oiltech arbeitet eng mit Werften in Singapur, dem Mittleren Osten und China zusammen. Das Unternehmen hat auch mit internationalen Klassifikationsgesellschaften wie Lloyd's Register, DNV GL, American Bureau of Shipping etc. zusammengearbeitet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsites: https://www.thederajgroup.com http://www.oiltech.in Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group ist stark im Öl-& Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel-und langfristiger Basis. Im Energiebereich war der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren. Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl-und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen. 