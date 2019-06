Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta021/04.06.2019/11:20) - Im Mai dieses Jahres hat die Weng Fine Art AG im Wege einer Privatplatzierung 150.000 Aktien ihrer Tochter WFA Online AG zum Preis von 6,00 Euro veräußert (s. Meldung vom 15.05.2019). Darüber hinaus verkaufte der zweite Aktionär der WFA Online AG, Rüdiger K. Weng, weitere 50.000 Aktien zum identischen Preis an einzelne Investoren. Schließlich hat Weng 50.000 Aktien an die Rüdiger K. Weng A+A GmbH übertragen. Insgesamt werden derzeit 250.000 der 2.500.000 ausstehenden B-Aktien der WFA Online AG von mehr als 100 Aktionären gehalten (Free Float). Damit erfüllt die Gesellschaft eine grundlegende Voraussetzung für die Aufnahme einer Börsennotiz z.B. im m:access der Börse München, die nunmehr jederzeit beantragt werden könnte. Es bestehen derzeit allerdings noch keine konkreten Pläne zur kurzfristigen Aufnahme einer Börsennotiz. Die Weng Fine Art AG bleibt mit einem Anteil von 85 % am Grundkapital weiterhin bestimmender Aktionär ihrer E-Commerce-Tochter und hat derzeit keine Absicht, ihre Beteiligung weiter zu reduzieren.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG ist, zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz, ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Sie gehört zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Jeff Koons, Ai Weiwei, Andy Warhol, Damien Hirst, Robert Longo, Alex Katz, Gerhard Richter und Pablo Picasso. Im Stammgeschäft (www.wengfineart.com) werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Die 2015 etablierte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary (www.wengcontemporary.com) der WFA Online ergänzt das Angebot im weltweiten B2C-Bereich mit graphischen und skulpturalen Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler.



