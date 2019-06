Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts022/04.06.2019/11:25) - Einer der Schwerpunkte von Industrie 4.0 ist die Integration von Big-Data-Technologien in Fertigung und Logistik. Auf Basis bestehender, meist ungenutzter sowie zusätzlich aufgezeichneter Daten, ergeben sich ungeahnte Potenziale für Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen. Neue digitale Produkte und Dienstleistungen ermöglichen produzierenden Unternehmen darüber hinaus neue gewinnbringende Geschäftsmodelle mit denen sie Kundenbedürfnisse noch besser abdecken bzw. neue Kunden akquirieren können. Dabei spielen effiziente Machine-Learning-Algorithmen für die automatisierte, objektive, zuverlässige und schnelle Verarbeitung und Auswertung großer industrieller Datenmengen eine zentrale Rolle. Das Fachbuch "Data Analytics" führt Businessziele und analytische Lösungswege in pragmatischer Art und Weise zusammen. Es bietet nicht nur einen guten Überblick zu den in der Fertigung und Logistik anwendbaren Data Mining Algorithmen, sondern liefert auch konkrete Use Cases, die mit diesen Algorithmen erfolgreich umgesetzt werden können. Auszüge aus dem Inhalt: * Rollen und Teamstruktur * Vorgehen * Daten * Handwerkszeug (Algorithmen und Methoden) * Use Cases aus dem Bereich Produktion und Logistik * Ausführliche Linksammlung zu weiterführenden Ressourcen unter: http://manufacturinganalytics.de Kröckel, Johannes: Data Analytics in Produktion und Logistik 1. Auflage 2019 205 Seiten Preis 49,80 EUR ISBN 978-3-8343-3419-0 Das Buch kann unter https://www.vogel-fachbuch.de/data bestellt werden - auch als E-Book. Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de. Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190604022

