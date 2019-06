Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts025/04.06.2019/11:30) - Forschung, Internationalität und regionale Netzwerke - in der aktuellen Untersuchung von U-Multirank erzielt die International School of Management (ISM) Spitzenergebnisse in drei von fünf Kategorien. In dem internationalen Ranking, das 1.600 Hochschulen aus über 95 Ländern vergleicht, zeichnet sich die ISM vor allem durch ihre Kontakte und strategische Partnerschaften zu lokalen Unternehmen aus. Die ISM steht für Internationalität und Praxisnähe und genau in diesen Bereichen kann die private Wirtschaftshochschule im internationalen Vergleich von U-Multirank punkten. In der Spitzengruppe befindet sich die ISM beispielsweise in der Kategorie studentische Mobilität - hier kann sich die ISM sogar einen Platz unter den Top 25 weltweit sichern. Auslandssemester- oder Auslandsaufenthalte sind fester Bestandteil des Studiums an der ISM und ermöglichen jedem Studenten, internationale Erfahrungen zu sammeln. Besonders erfreulich sind die Spitzenergebnisse in der Kategorie Engagement in der Region, schließlich ist es angehenden Studierenden bei der Studienwahl besonders wichtig, dass sie gezielt auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Viele Absolventen der ISM knüpfen bereits während des Studiums Kontakte zu Arbeitgebern vor Ort und schaffen so den direkten Berufseinstieg - das wird von U-Multirank besonders positiv bewertet. Sehr gute Ergebnisse gibt es auch in den Kategorien Praktika in der Region und strategische Forschungspartnerschaften in der Region. Zum ersten Mal wurden 2014 Daten für U-Multirank erhoben. Die Untersuchung bietet vor allem internationalen Studierenden eine Orientierung bei der Wahl der Hochschule und erlaubt den Hochschulen selbst den Vergleich mit anderen Einrichtungen mit ähnlichem Profil. In der aktuellen Ausgabe wurden die Hochschulen bewertet, nicht einzelne Studiengänge. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231 975139 31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190604025

