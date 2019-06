Unsere letzte Kommentierung um Thema Gold überschrieben wir in der vergangenen Woche noch vergleichsweise vorsichtig mit "Gold wahrt Chance auf ein Comeback". In den letzten Handelstagen ist Einiges, womöglich auch Entscheidendes, passiert. Unter den Edelmetallen präsentiert sich vor allem Gold derzeit in einer sehr robusten Verfassung. Mittlerweile hat die Erholung eine überaus entscheidende Phase erreicht... Für Silber gilt Ähnliches, auch wenn ...

