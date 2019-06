Gewinnmitnahmen bremsen die Nel-Aktie (WKN: A0B733) aus: An der Heimatbörse in Oslo geht es am Dienstagvormittag um -12,71% abwärts auf 7,24 NOK. Auf Tradegate kostet eine Aktie 0,74 Euro. Die Großaktionäre F9 Investments und H2 Holdings haben 113 Millionen Nel-Aktien zu einem Preis von je 7,47 NOK bei einem Abnehmer platziert. Am Dienstag letzter Woche handelten die Papiere bei 9,77 NOK auf Rekordhoch.

Bisher zählte F9 Investments laut Nel-Homepage mit einem Aktienbestand von 6,02% wie auch H2Holding mit 5,22% zu den drei größten Anteilseignern des aufstrebenden Wasserstoff-Profiteurs. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...