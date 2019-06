Zürich (www.anleihencheck.de) - Die USA haben bestehende Strafzölle auf Importe aus China von 10 auf 25 Prozent erhöht, so die Experten von Swisscanto Invest.Der Handelsstreit drücke die Stimmung bei Unternehmen und Investoren gleichermaßen. Komme es nicht zu einer raschen Einigung im Handelsstreit, dürfte das globale Wirtschaftswachstum im 2. Halbjahr nicht steigen, sondern abbremsen. Allerdings wäre in einem solchen Fall mit wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen zu rechnen. China würde die Wirtschaft stärker stimulieren und die US-Notenbank FED könnte den Leitzins senken. Indes steige die Beschäftigung in den entwickelten Volkswirtschaften weiter und die Arbeitslosigkeit befinde sich im Sinkflug. Die globale Wirtschaft stehe also nicht vor einer Rezession. ...

