Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Gestern waren zum Handelsbeginn vor allem Assets gefragt, die von Investoren als besonders sicher angesehen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe temporär mit rund -0,22% auf ein historisches Tief und einen noch niedrigeren Stand als bereits am Freitag gefallen. Der Euro habe zum Schweizer Franken mit Kursen von nur noch gut 1,11 CHF ein neues Zweijahrestief verzeichnet. Auch gegenüber dem Japanischen Yen habe sich die Abwärtsbewegung der letzten Wochen fortgesetzt. Hier nähere man sich der Marke von 120 JPY immer weiter an. Im gestrigen Tagesverlauf habe in den genannten Assetklassen und Währungen eine Gegenbewegung eingesetzt, die jedoch moderat ausgefallen sei. (04.06.2019/alc/a/a) ...

