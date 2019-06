Automatisiertes, programmierbares Netzwerk für schnellere, stabilere Dienste für alle Festnetz- und Mobilfunkangebote

LONDON, June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Networks (http://www.juniper.net), (NYSE: JNPR) ein branchenführendes Unternehmen im Bereich automatisierter, skalierbarer und sicherer Netzwerke, wurde von British Telecommunications (https://www.btplc.com/) (BT) als einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen und -lösungen für die Bereitstellung seiner Initiative einer Netzwerk-Cloud-Infrastruktur ausgewählt. Durch diese Bereitstellung wird der Weg für BTs Einführung einer Netzwerk-Cloud geebnet - und zudem eine Möglichkeit für eine flexiblere virtualisierte Netzwerkinfrastruktur geschaffen, welche die technologischen Anforderungen verschiedener Geschäftsbereiche für BT über eine einzige Plattform erfüllt.

BT wird diese Plattform außerdem dazu verwenden, neue und interessante konvergierte Dienste zu entwickeln, die Netzwerkdienste für Mobilfunk-, WLAN- und Festnetz vereinen. Darüber hinaus wird BT mit der Umsetzung der Netzwerk-Cloud-Infrastruktur in der Lage sein, eine Vielzahl an derzeit diskreten Netzwerkfunktionen zu kombinieren und auf einer Cloud-Infrastruktur bereitzustellen, die im ganzen Vereinigten Königreich und weltweit unter gemeinsamen Rahmenbedingungen eingerichtet und innerhalb der gesamten Organisation geteilt wird. Hierzu gehören Dienste aus den BT-Bereichen Mobile Core und Radio/Access, globale Dienste, ISP, TV- und IT-Dienste sowie eine Vielzahl an internen Anwendungen, wodurch operative Ausgaben gesenkt werden und der Betrieb innerhalb der gesamten Organisation deutlich vereinfacht wird.

Nachrichtenhighlights:

Dieses Projekt wird BT die Möglichkeit geben, eine Vielzahl von neuen Anwendungen und Workloads umzusetzen und die Mehrzahl seiner derzeitigen Anwendungen und Workloads wie folgt weiter zu entwickeln:

Einführung konvergierter Festnetz- und Mobilfunkdienste für Endverbraucher und Geschäftskunden

Schnellere Markteinführungszeiten für Netzwerkdienste von der Bereitstellung eines Internetzugangs bis hin zu TV- und Geschäftsnetzfunktionen

Verbesserte Sprach- und Videobereitstellung und -skalierbarkeit

Um die Entwicklung in Richtung eines flexibleren virtualisierten Netzwerks zu bewerkstelligen, investiert BT in ein umfassendes Lösungsangebot von Juniper für verschiedene Parteien innerhalb des BT-Netzwerks, einschließlich:

Dynamische End-to-End-Netzwerkrichtlinie und -Kontrolle für Telco-Cloud-Workloads unter Verwendung von Contrail Networking (https://www.juniper.net/uk/en/products-services/sdn/contrail/contrail-networking/)

Cloud-Operations-Verwaltung unter Verwendung von AppFormix (https://www.juniper.net/us/en/products-services/application-management-orchestration/appformix/)

Äußerst skalierbare und flexible Spine- und Leaf-Architektur unter Verwendung der QFX-Reihe (https://www.juniper.net/uk/en/products-services/switching/qfx-series/)

Angeführte Zitate

"BT ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich ultraschneller Dienste mit einer wachsenden Nachfrage nach unseren ultraschnellen Breitbanddiensten und ultraschnellen 5G-Diensten und hat nun die perfekte Gelegenheit, verschiedene diskrete Netze zu einer einheitlichen, automatisierten Infrastruktur zu vereinen. Dieser Wandel zu einer einzigen cloud-gesteuerten Netzwerkinfrastruktur wird BT die Möglichkeit bieten, Kunden im Vereinigten Königreich und weltweit ein breiteres Leistungsspektrum anzubieten. Wir haben uns für Juniper als unseren verlässlichen Partner für die Untermauerung dieser Netzwerk-Cloud-Infrastruktur entschieden, da dieses Unternehmen über die Fähigkeit verfügt, sofort eine bewährte Lösung bereitzustellen, um mit voller Kraft durchzustarten. Die Fähigkeit, andere Partner und Lösungen nahtlos integrieren und in unseren Strategieplan für ein automatisiertes und programmierbares Netzwerk einbinden zu können, ist ebenso wichtig."

- Neil McRae, Chief Architect, BT

"Als renommierter globaler Dienstanbieter ist BT ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Netzwerke entwickelt werden, die mehr Flexibilität bieten. Durch Nutzung seiner erstklassigen Lage in zentralen Niederlassungen auf der ganzen Welt kann BT den Geschäftswert, den die Bandbreite und Konnektivität von 5G mit sich bringt, optimieren. Der Wandel zu einer integrierten Telco-Cloud-Plattform bringt unterbrechungsfreie Zuverlässigkeit mit verbesserten Automatisierungsfunktionalitäten, um die Geschäftskontinuität und Markteinführungszeiten auf kosteneffiziente Weise zu verbessern."

- Bikash Koley, Chief Technology Officer, Juniper Networks

Zusätzliche Ressourcen:

Folgen Sie Juniper Networks online: Facebook (https://www.facebook.com/JuniperNetworks) | Twitter (https://twitter.com/intent/user'screen_name=JuniperNetworks) | LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/juniper-networks)

Juniper Blogs und Community: J-Net (http://forums.juniper.net/)

Über Juniper Networks

Juniper Networks vereinfacht die Komplexität bei der Vernetzung von Produkten, Lösungen und Diensten im Zeitalter der Cloud , um die Art und Weise, wie wir uns miteinander in Verbindung setzen, arbeiten und leben, zu verändern. Wir beseitigen herkömmliche Einschränkungen bei der Vernetzung, um unseren Kunden und Partnern die Möglichkeit zu bieten, automatisierte, skalierbare und sichere Netzwerke bereitzustellen, die die Welt verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf Juniper Networks (http://www.juniper.net/us/en/) (www.juniper.net (http://www.juniper.net/)) oder folgen Sie Juniper auf Twitter (https://twitter.com/Junipernetworks), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/juniper-networks/) und Facebook (http://www.facebook.com/JuniperNetworks).

Juniper Networks, das Juniper-Networks-Logo und Junos sind eingetragene Marken von Juniper Networks, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Sonstige Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Perspektiven, künftigen Produkte und dem zu erwartenden Nutzen für Kunden von Juniper Networks sind zukunftsgerichtet und beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und Risiken.Die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse können aufgrund bestimmter Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich Verzögerungen in der geplanten Produktverfügbarkeit, einer fehlerhaften Prognose hinsichtlich aufkommender technologischer Trends und sonstiger Faktoren, die im aktuellen Bericht von Juniper im Formular 10-Q, das bei bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde, aufgeführt sind.?Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden.?Juniper Networks übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der Informationen in dieser Pressemitteilung, sofern sich Fakten oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Alle künftigen Produkte, Funktionen, Erweiterungen oder zugehörigen Spezifikationen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern und stellen keine Zusicherung einer Bereitstellung von künftigen Produkten, Funktionen, Erweiterungen oder zugehörigen Spezifikationen dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen der Anzeige der allgemeinen Produktausrichtung von Juniper Networks und sollten nicht als Grundlage für eine Kaufentscheidung dienen.



Medienarbeit:

Ian Williams

Juniper Networks

+44-(0)1372-385-611

iwilliams@juniper.net (mailto:iwilliams@juniper.net)