Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis anlässlich der jährlichen Krebs-Konferenz Asco auf "Underweight" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Die vorgestellten Studiendaten zum Krebsmittel Capmatinib seien in puncto Effizienz und Sicherheit ähnlich wie die für den Wirkstoff Tepotinib von Merck KGaA, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bisher habe er für beide Medikamentenkandidaten noch keine Umsätze in seinen Bewertungsmodellen berücksichtigt./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 23:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-06-04/12:39

ISIN: CH0012005267