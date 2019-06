Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Infineon anlässlich der geplanten Übernahme von Cypress Semiconductor auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Offerte des halbleiterkonzerns sei ziemlich großzügig, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es scheine aber ein strategischer Deal zu sein, um die Position in den Automobil- und Industriemärkten sowie beim Trendthema Internet der Dinge zu stärken./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

