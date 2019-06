Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die neue Konzernstruktur nehme Formen an, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte eine vollständige Aufteilung in vier Bereiche, was einen erheblichen Nutzen bringen würde. Je nachdem, wie der Prozess voranschreitet, hält Reilly auch einen Aktienkurs von 150 Euro für möglich./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 14:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-06-04/13:00

ISIN: DE0007236101