Eine führende internationale Anwaltskanzlei, die FileTrail GPS zur Verwaltung der Dokumentenaufbewahrung und zur Anwendung von Kundenanforderungen in allen Informationsbeständen einsetzt.

SAN JOSE, Kalifornien, June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- FileTrail (https://www.filetrail.com/) gab heute bekannt, dass Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, eine führende internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 900 Anwälten weltweit, FileTrail GPS (https://www.filetrail.com/information-governance-software) zur Unterstützung ihres Information Governance Programms eingeführt hat. Akin Gump wird FileTrail zur Informationskontrolle über alle Informationsbestände des Unternehmens hinweg in Übereinstimmung mit seinen Information Governance-Richtlinien sowie den externen Anwaltsrichtlinien seiner Kunden verwenden.



"Anwaltskanzleien stehen heute vor einer genauen Prüfung durch die Mandanten, wenn es um Sicherheit und Informationsmanagement geht. Unternehmen, die ihr Engagement für den Schutz der Informationen ihrer Kunden unter Beweis stellen können, schaffen Vertrauen", sagte Darrell Mervau, CEO von FileTrail. "Das IG-Team von Akin Gump verfolgt einen umfassenden und methodischen Ansatz, der sich mit den grundsätzlichen, prozessualen, technologischen und kulturellen Aspekten einer erfolgreichen Informationsführung befasst."

"In einer digitalen Umgebung werden Informationen an so vielen verschiedenen Orten gespeichert, dass es nicht mehr praktisch oder effizient ist, sich darauf zu verlassen, dass Einzelpersonen die Klassifizierung, Aufbewahrung und Disposition von Dokumenten manuell verfolgen", sagte Christopher Egan, Assistant General Counsel for Information Governance bei Akin Gump. "FileTrail ist ein zentraler Bestandteil unserer Vision, die Kontrollen der Aufbewahrung von Datensätzen zu automatisieren und die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien und Kundenanforderungen kontinuierlich zu überwachen. Wir schätzen den FileTrail-Ansatz bei der Sicherstellung der Transparenz über mehrere Systeme hinweg sowie die Reagibilität und Unterstützung des Entwicklungsteams."

FileTrail GPS ermöglicht es autorisierten Benutzern, Dokumente, die im Dokumentenmanagementsystem von Akin Gump gespeichert sind, sowie Dateifreigaben und E-Discovery-Archive anzuzeigen. Das Unternehmen speichert die vom Büro des General Counsel genehmigten Richtlinien in FileTrail und wendet sie auf relevante Informationsbestände an. Darüber hinaus integriert Akin Gump FileTrail mit anderen Geschäftssystemen, um kundenspezifische Aufbewahrungs- und Dispositionsanforderungen zu erfüllen - vom Beginn einer neuen Angelegenheit bis zum angemessenen Zeitraum nach deren Abschluss.

Verwaltung des Informationslebenszyklus

Die aktive Verwaltung des Informationslebenszyklus ist für das Risikomanagement der Anwaltskanzlei und die Bereitstellung des Kundenservice unerlässlich. Wenn Dokumente von der Firma empfangen oder erstellt werden, wendet FileTrail GPS automatisch die richtigen Richtlinien für jedes Element nach vordefinierten Regeln an. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen löst FileTrail Workflows für die Überprüfung, Genehmigung und Disposition bestimmter Datensätze aus. FileTrail erfasst auch automatisch einen Audit-Trail aller Aktivitäten und Entscheidungen im Zusammenhang mit Kundenangelegenheiten.

InOutsource, eine Beratungsfirma mit fundierter Expertise im Informationsmanagement der Kanzlei, arbeitet mit Akin Gump an der Implementierung von FileTrail sowie an Datenmapping und Datenbereinigung.

Über Akin Gump

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ist eine führende internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 900 Anwälten mit Geschäftsstellen in den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Über FileTrail

FileTrail gestaltet die Informationsrisikomanagement-Landschaft neu und ermöglicht es Unternehmen, dringende Kundenanforderungen zu erfüllen, Audits zu bestehen und neue Compliance-Regeln mit einem modernen Ansatz für Dokumentenmanagement und Information Governance zu erfüllen. FileTrail zentralisiert, vereinfacht und automatisiert den IG-Lebenszyklus, einschließlich Richtlinienmanagement, Dokumentenprüfung und -disposition - integriert in physische Datensätze und elektronische Informationsbestände - so dass Unternehmen OCGs, laterale Aufnahme, Materialmobilität und Kundenauditreaktionen bewältigen können. Es ist an der Zeit, über das Dokumentenmanagement hinauszugehen, und FileTrail ist wegweisend. Weitere Informationen über FileTrails Dokumentenmanagement und Information Governance Software finden Sie unter www.filetrail.com (http://www.filetrail.com/).

