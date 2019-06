Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie schon am vergangenen Freitag prägten auch zum Wochenauftakt sinkende Renditen das Geschehen am US-Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research. Neben den andauernden Sorgen aufgrund der Handelsstreitigkeiten habe sich zuletzt insbesondere die Erwartung verfestigt, dass die FED noch in diesem Jahr Leitzinssenkungen in Betracht ziehen könnte. Diese sei gestern durch schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten untermauert worden. Während die 10-jährige Treasury-Rendite weiter um 6 Basispunkte auf 2,08% nachgegeben habe, seien die Renditeabschläge bei kürzeren Laufzeiten erneut deutlicher ausgefallen. 2-jährige Papiere hätten am Abend mit 1,83% um 9 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Freitag rentiert. Hierzulande habe eine leicht abnehmende Risikoaversion gestern zunächst einen weiteren Rückgang der Kapitalmarktrenditen verhindert. Nachdem die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im Tagesverlauf mit -0,22% ein neues Tief markiert habe, hätten diese schlussendlich mit -0,20% nahezu unverändert zum Vortag rentiert. Im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten die Renditen moderat auf -0,57% (+1 Basispunkt) beziehungsweise -0,64% (+2 Basispunkte) angezogen. (04.06.2019/alc/a/a) ...

