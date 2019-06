Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die allgemeinen Verbraucherpreise in der Türkei sind im Mai um 18,7% gg. Vj. gestiegen (April: 19,5%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zu der verminderten Jahresrate hätten besonders geringere Ausgaben der Konsumenten für Nahrungsmittel, Bekleidung und Telekommunikation beigetragen. Infolge der jüngsten Daten hätten die Analysten ihre Inflationsprognose per Ende 2019 leicht von 18,0% auf 17,6% zurückgenommen. Der Spielraum für niedrigere Leitzinsen bleibe jedoch durch die schwache Lira begrenzt. Die Analysten würden im Jahresverlauf lediglich mit Leitzinssenkungen der Türkischen Zentralbank um 100 BP auf dann 23,00% rechnen. ...

