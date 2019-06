Genau 4.630 Elektro-Pkw wurden laut KBA im Mai in Deutschland neu zugelassen. Das waren 138 weniger als im April (4.768). Gegenüber dem Vorjahresmonat konnte aber ein Plus von 100,4 Prozent erzielt werden. Darüber hinaus verzeichnete das KBA im Mai 19.306 Zulassungen für Hybrid-Pkw, womit diese ein Plus von 87,5 Prozent gegenüber Mai 2018 verzeichnen konnten. Darunter befanden sich 3.269 Plug-in-Hybride. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...